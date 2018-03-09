Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti(Hastanedeki Görüntüyle)

İstanbul,(DHA) Felç tedavisi gören usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Sultangazi'de özel bir hastanede felç tedavisi gören Yazgan 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen Yazgan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.