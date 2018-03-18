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Usta Oyuncu Erkekli: “Sanat bütün kötülükleri aşacaktır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Altan Erkekli, sanatın bütün kötülükleri aşacak güce sahip olduğunu söyledi.Alanya Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği “Ustalarla Söyleşi” programının Mart ayı konuğu, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta oyuncusu Altan Erkekli, Kültür Merkezinde hayranlarıyla buluştu.

Usta Oyuncu Erkekli: “Sanat bütün kötülükleri aşacaktır”

Usta oyuncu Altan Erkekli, sanatın bütün kötülükleri aşacak güce sahip olduğunu söyledi.
Alanya Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği “Ustalarla Söyleşi” programının Mart ayı konuğu, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta oyuncusu Altan Erkekli, Kültür Merkezinde hayranlarıyla buluştu. Söyleşide sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken Erkekli, sanatın bütün kötülükleri aşacağını vurguladı. Bugün saat 16.00’da başlayan ve 2 saatten uzun süren söyleşi programında Altan Erkekli, tecrübelerini, tiyatro ve sinema oyunculuğu yaparken yaşadığı anılarını ve sanat hayatının ilginç yanlarını, inşaat mühendisi olmak isterken nasıl oyuncu olduğunu söyleşiye katılan vatandaşlarla paylaştı.

“Hayatın içinde olmak çok önemli”
Tiyatro oyunculuğundan sonra beyaz perdedeki ilk tecrübesi “Vizontele”yle ilgili anılarını da anlatan oyuncu Altan Erkekli, hayatın içinde olmanın insana kazandırdıklarını konuklarıyla paylaştı. Bir dönem Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeliği de yaptığı hatırlatan Erkekli, Alanya Belediyesi Tiyatro Binası’nın önüne geldiğinde kendini Avrupa’daki bir sanat merkezinin önünde gibi hissettiğini söyleyerek Alanya Belediyesi’ni tebrik etti.

“Tiyatro toplumu şiddetten uzaklaştırır”
Tiyatro sahnesinin sevgi sunan, toplumu şiddetten uzaklaştıran bir sanat alanı olduğunu vurgulayan Altan Erkekli, “Alanya Belediyesi’nin sahneleri gibi bu ülkeye sahne kazandıran, insan odaklı çalışan belediyelerimize teşekkür ederim” dedi.
Söyleşinin sonunda ayakta alkışlanan Altan Ekekli sevgi seline uğradı. Erkekli’ye, Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal tarafından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına plaket takdim edilirken, söyleşinin moderatörü Belediye Tiyatrosu oyuncusu Erman Doğan “Sevgi Taşı-Ostotek”, Çocuk Tiyatrosu Bölümü Sorumlusu Nilbanu Engindeniz ise Alanya İpek Kozasından yapılma pano hediye etti.

Usta Oyuncu Erkekli: “Sanat bütün kötülükleri aşacaktır”

Usta Oyuncu Erkekli: “Sanat bütün kötülükleri aşacaktır”

Usta Oyuncu Erkekli: “Sanat bütün kötülükleri aşacaktır”

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