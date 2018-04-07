"Usta" oyunu Hatay'da sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Hatay'da sahnelendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda sahnelenen ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden itibaren hayatını anlatan "Usta" adlı oyun, tiyatroseverler tarafından ilgi gördü.

Ziraat Bankasının destekleriyle hazırlanan oyun, yaklaşık 2 saat sürdü. Oyunda, Ahmet Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş da rol aldı.

Yenilmez, oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı sebebiyle "Usta" isimli tiyatro oyununu 81 ilde sahneleyeceklerini söyledi.

"81 vilayet 100 noktada" parolasıyla yola çıktıklarını ifade eden Yenilmez, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir organizasyon, muhteşem bir misafirperverlik. Tabii özellikle burada oyunun sahnelenmesi, farklı bir duygu ve atmosfere sebebiyet oluyor. Dün 100 yıl önce de aynı şeyler, bugün de aynı şeyler. Ben tüm Hataylılara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın Bey'e, bölge müdürüne çok teşekkür ediyorum."