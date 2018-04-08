"Usta" oyunu Osmaniye'de sahnelendi

OSMANİYE (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Osmaniye'de sahnelendi.
Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden itibaren hayatını anlatan "Usta" adlı oyun, tiyatroseverler tarafından ilgi gördü.
Ziraat Bankası'nın destekleriyle sahneye aktarılan oyun, yaklaşık 2 saat sürdü. Oyunda, Ahmet Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş da rol aldı.
Oyun sonunda Yenilmez, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un kendisine ve diğer oyunculara vermek istediği çiçekleri salonda bulunan iki şehit yakını ve bir gaziye armağan etti. Yenilmez, çiçeği sahneye çıkan bir şehit annesine verirken gözyaşlarını tutamadı.
Yenilmez, daha sonra yaptığı açıklamada, 81 il ve 100 noktada oyunu sergilemek için yola çıktıklarını belirterek, 70. duraklarının Osmaniye olduğunu söyledi.
Sanat hayatında Osmaniye'ye çok kez geldiğini dile getiren Yenilmez, "Osmaniye'nin benim gönlümde yeri bir başkadır. Bu kent, Türkiye'de en fazla şehit veren yerdir. Bu nedenle burada oyun sergilemek bambaşka bir mutluluk." dedi.
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