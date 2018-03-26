HABER

Ustaların eserlerine genç fotoğrafçıların yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Şehit Gökhan Ertan MTAL Grafik ve Fotoğraf Alanı Fotoğraf dalı 11.

Ustaların eserlerine genç fotoğrafçıların yorumu

Şehit Gökhan Ertan MTAL Grafik ve Fotoğraf Alanı Fotoğraf dalı 11. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinde, usta ressamların eserleri değerlendirildi.
‘’Gençlerden Bir Daha‘’ adlı reprodüksiyon fotoğraf sergisi 14 Mart tarihinde düzenledi. Genç fotoğrafçılar, usta ressamların oran - orantı, doku, kompozisyon, renk -biçim teknikleri uyguladıkları eserleri, farklı sanat akımlarına ait portre ve figürleri fotoğraf sanatı ile birleştirerek değerlendirdi. Organizasyonun amacının öğrencilerin teorik alandan çıkıp uygulama yoluyla usta çırak ilişkisini yaşayarak öğrenmesini sağlamak olduğu belirtildi. Sergiyle ilgili yapılan açıklamada, “Sergide resim sanatı ve fotoğraf sanatının birlikteliğini ışığın vazgeçilmezliğini gözler önüne serdi. Ünlü Ustalar Vincent Willem van Gogh’un Portreleri,Vermerr ‘in İnci Küpeli kızı, Pablo Picasso otoportresi, Nuri İyem, Osman Hamdi, Frida Kahlo gibi daha birçok eser sergilendi ve ilgi ile izlendi. Öğrencilerin bu çalışması iyi model örnek uygulama olarak usta ressam ve fotoğrafçıların büyük beğenisini ve takdirini aldı” denildi.

Ustaların eserlerine genç fotoğrafçıların yorumu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kedicikler Nagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu

Kedicikler Nagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu

Diyanet'ten 'Barbie Bebek' çıkışı: Sismik bomba gibi...

Diyanet'ten 'Barbie Bebek' çıkışı: Sismik bomba gibi...

Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme: İhaleyle satılacaklar!

Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme: İhaleyle satılacaklar!

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar açıklaması: Bağdat yetersiz kalırsa biz gerekeni yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar açıklaması: Bağdat yetersiz kalırsa biz gerekeni yaparız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.