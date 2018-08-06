Araç üzerinde enerji tasarrufu, güvenlik gibi konularda çalışan öğrenciler, yakaladıkları verimlilik değerleri ile Kocaeli Körfez Pisti'nde bugün başlayacak ve 12 Ağustos'a kadar devam edecek TÜBİTAK'ın "Alternatif Enerjili Araç Yarışları"nda elektrikli araç kategorisinde dereceye elde etmek için mücadele verecek.

- ''Öğrencilerimiz güzel bir araç ortaya koydu''

DÜ Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ustalık eseri "Harezmi"ye güvendiklerini söyledi.

Her yıl elektrikli araç yarışlarında Düzce Üniversitesi olarak piste çıktıklarını aktaran Altun, "Yaklaşık 3 yıldır öğrencilerimizle yarışmalara katılıyoruz. İlk aracımız, öğrencilerimizin acemilik çalışması oldu, daha sonra bu aracı geliştirdiler. Son olarak yarışlara katılacak Harezmi'yi ortaya çıkardılar. Güzel bir araç ortaya koydular. Hem şekil olarak hem de iç yapı olarak daha hafif bir aracımız oldu." diye konuştu.

Altun, aracın yoğun emek verilerek tasarlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz her yıl girdikleri elektrikli araç yarışlarında başarılarını katlıyor. Bu yıl inşallah yarışmada iyi bir derece elde edecekler. Bu başarıyı Düzce'ye armağan etmek istiyoruz. Burada emek öğrencilerindir. Biz maddi ve manevi imkan sağlıyoruz, onlara destek oluyoruz.

Önceki araçlarda acemilik vardı. Bu takımda olan öğrencilerimiz o zamanlar üniversitemizin ilk aracını üretti. Daha sonra da yarışmalara katıldılar. İlk yarışmalarda yapılan araçlar mekanik olarak daha ağırdı, elektronik olarak dişli sistem üzerinde çalışılıyordu. İlk yarışmaya 3 aylık bir çalışma ile katıldık, çalışmalarda eksiklik vardı. Daha sonra öğrenci arkadaşlarımızla çalışma yaptık, dişlilerden kurtulduk, enerji kaybından kurtulduk."