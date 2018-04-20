İSTANBUL (AA) - UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü" verilen Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar'ın "Çiniden Şifa Tasları" başlıklı sergisi Aldülmecid Efendi Köşkü'nde ziyarete açılıyor.
Sıtkı Olçar'dan devraldığı sanat atölyesinde onun çinilerini ölümsüzleştiren Nida Olçar, 10. kişisel sergisinde Bizans, Roma, Frig ve Anadolu'ya has 107 şifa tasına yer veriyor.
Rahmi Koç ve Koç Holding ev sahipliğinde açılacak "Çiniden Şifa Tasları" sergisi, pazartesi günleri hariç 11.00 ile 19.00 arasında ziyarete açık olacak.
Aldülmecid Efendi Köşkü'nde gerçekleştirilecek sergi, 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Serginin açılış kokteyli ise bugün 17.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecek.
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