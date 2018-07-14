Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ses kayıtları yayınlandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 15 Temmuz 2016 gecesi Marmaris'e gelen suikast timinin vatandaşlarca ihbar edildikleri ses kayıtlarını derledi.

Ses kayıtlarından oluşan 24 saniyelik bir video paylaşıldı. Ses kayıtlarında, "İsteyin gelelim, canımızı verelim, Allahuekber, Türkiye Cumhuriyeti Yaşasın", "Tepemizde bir helikopter devamlı ateş ediyor sağa sola", "Bir helikopter otelin her yerine ateş açıyor şu anda", "Üstümüzde bir helikopter var, çatır çatır çatır sıkıyorlar" ifadeleri yer alıyor.

Suikast timinin yargılandığı davada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden mahkemeye gönderilen ses ve olay vaka kayıtları, sanıkların savunmaları ve iddialarını çürütmüş, mahkemede önemli bir delil olarak yer almıştı.

