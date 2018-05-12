Üstünden sahte kimlikler çıkan şüpheli yakalandı

Adana'da üst aramasında telsiz, tabanca şarjörü, sahte sürekli basın kartı ve polis kimliği bulunan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, merkez Seyhan ilçesi İnönü Parkı'nda gezen Hacı Musa K'nin durumundan şüphelendi.
Kimlik sorgusunda bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, Hacı Musa K'nin üstünü aradı.
Polis, üstünden telsiz, silah kılıfı, bir tabanca şarjörü ve bu tabancaya ait 7 mermi ile sahte sürekli basın kartı ve polis kimliği çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.
Güven timleri, zanlıyı 5 Ocak Polis Merkezine teslim etti.
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