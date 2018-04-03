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"Usulsüz sağlık raporu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 31 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu alınmasını sağladıkları öne sürülen organize suç örgütü elemanlarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy'de 48 adres ile Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, 31 kişi gözaltına alınırken, 13 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağladıkları, kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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