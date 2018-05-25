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"Usulsüz sağlık raporu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik ikinci operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik ikinci operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu alınmasını sağladıkları öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri bu kapsamda, Bağcılar, Başakşehir, Sultanbeyli, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Zeytinburnu ve Beykoz'da 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 3 Mart’ta İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 21'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

- Operasyon hakkında

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi.

Ayrıca şüphelilerin 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3-5 bin lira komisyon aldıkları öne sürüldü.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 Aralık 2017'de AK Parti Genel Merkezi'nde "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programında yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş da araya girerek, bazı sağlıklı kişilerin de sahte raporlarla engellilerin haklarından yararlanarak gerçek engellileri mağdur ettiği yönünde şikayette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu tür sahtekarları da tabii yakalayıp, ortaya çıkarıp ifşa etmek lazım." demişti.

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gözaltı suç örgütü usulsüz engelli raporu

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