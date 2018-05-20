Utku Berat'ın krizleri, epilepsi pili sayesinde sona erdi

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, doğuştan epilepsi hastası Utku Berat Dinçay'ın (8) geçirdiği krizler, GATA'da epilepsi pili takılmasıyla sona erdi. Geçimini hamallık yaparak sağlayan Hayrettin Dinçay, "Utku Berat, fizik tedaviye başladı. Şimdi ayağa kalkıp yürüyebilmesini görmek istiyoruz" dedi.

Başiskele ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde oturan Hayrettin- Dilek Dinçay çiftinin tek çocukları Utku Berat, epilepsi hastası olarak dünyaya geldi. Yatağa bağlı yaşayan Utku Berat, her gün çok sayıda ağır epilepsi krizleri geçirmeye başladı. DHA'nın olayı gündeme getirmesiyle Ankara Valiliği devreye girdi. GATA'da 1 ay önce yapılan başarılı bir operasyonla Utku Berat'a epilepsi pili takıldı. Utku Berat'ın nöbetleri sona erdi.

Pilin takılmasının ardından oğlunun epilepsi krizlerinin sona erdiğini söyleyen Hayrettin Dinçay, "Berat 17 günlükken bu hastalık başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar çok çetin bir mücadele verdik. Çocuğuma 1 ay önce epilepsi pili takıldı. Şu anda iyi gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Nöbetleri neredeyse tamamen kesildi. Ara sıra oluyor, onu da fark etmiyoruz bile. Eskisi gibi nöbetler yok. Ben oğlumun yürüyüp, konuşmasını tabii ki istiyorum. O da Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ben oğlumu bu şekilde kabullendim. Ölene kadar da ona bakacağım. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Berat fizik tedaviye başladı. Şu anda fizik tedavi devam ediyor. Benim tek isteğim çocuğumun yürümesi" dedi.