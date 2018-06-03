OSMANİYE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İlerleyişimizi durdurmak ve bizi bölmek için dış mihraklar gayret içindeler. Uyanık olmak durumundayız. Bayrağımıza, sancağımıza, minarelerimize dokundurtmamak zorundayız." dedi.

Kahraman, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Osmaniye'de ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Daha sonra Osmaniye Belediyesi'ne geçen Kahraman, burada Belediye Başkanı Kadir Kara'dan kentteki hizmetler hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi'nin açılış törenine katılan Kahraman, burada yaptığı konuşmada, vakfın kuruluş amacını anlattı.

Vakfın milli birlik ve bütünlüğü sağlama ve gençlerin yetişmesi noktasında elinden geleni yapma gayesiyle kurulduğunu belirten Kahraman, şöyle devam etti:

"Temeli Milli Türk Talebe Birliği'ne dayanır. Bu, Osmanlı dönemine ait bir teşkilattır. Cumhuriyetten eskidir. Çeşitli dönemlerde çok hizmetler yapan teşkilat, 1980 darbesiyle kapatıldıktan sonra Birlik Vakfı adı altında tekrar kuruldu. Milli Türk Talebe Birliği'nde hizmet etmiş 40 isim seçildi. Bunların arasında Sayın Cumhurbaşkanımız, eski bakanlar, yeni bakanlar, yazarlar var. Türkiye'nin bütünlüğünü bozmak için şucular, filan hoca efendiler diye bir ayırım vardı. Onu giderme noktasında Birlik Vakfı büyük hizmetler yaptı."