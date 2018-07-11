Uyanış filmi yönetmeni Ali Avcı kendisini böyle savundu: AK Parti'ye yüzde 3 oy kazandırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan " Uyanış " filminin yönetmeni Ali Avcı 'nın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Avcı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Avcı ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmada dosyaya gelen evrakları okudu.

"2011 YILINDA BU ÖRGÜTLE TÜM İRTİBATIM KESİLMİŞTİR"

Evrakların okunmasının ardından söz alan sanık Avcı, "Kimse Yok Mu Derneği'ne üye olmadığımı söylemiştim. Bilirkişi raporu beni teyit etmektedir. Ben Samanyolu televizyonunda hiçbir zaman çalışmadım. Benim FETÖ 'cü olduğumu beyan eden kişi, Samanyolu çalışanıdır. Benim 2011 yılında bu örgütle tüm irtibatım kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, Avcı'nın tahliyesini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, gelinen aşamada soruşturmanın genişletilmesi talebinin olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını söyledi.