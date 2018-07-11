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Uyanış filmi yönetmeni Ali Avcı kendisini böyle savundu: AK Parti'ye yüzde 3 oy kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturmasında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. Avcı kendisini "AK Parti'ye yüzde 3 oy kazandırdım" diye savundu.

Uyanış filmi yönetmeni Ali Avcı kendisini böyle savundu: AK Parti'ye yüzde 3 oy kazandırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan " Uyanış " filminin yönetmeni Ali Avcı 'nın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Avcı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Avcı ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmada dosyaya gelen evrakları okudu.

"2011 YILINDA BU ÖRGÜTLE TÜM İRTİBATIM KESİLMİŞTİR"

Evrakların okunmasının ardından söz alan sanık Avcı, "Kimse Yok Mu Derneği'ne üye olmadığımı söylemiştim. Bilirkişi raporu beni teyit etmektedir. Ben Samanyolu televizyonunda hiçbir zaman çalışmadım. Benim FETÖ 'cü olduğumu beyan eden kişi, Samanyolu çalışanıdır. Benim 2011 yılında bu örgütle tüm irtibatım kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, Avcı'nın tahliyesini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, gelinen aşamada soruşturmanın genişletilmesi talebinin olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını söyledi.

YAPTIĞI FİLMDE DARBE GİRİŞİMİNİN SAHNELERİNE YER VERDİ

Mütalaada, sanık Avcı'nın yönetmenliğini yaptığı filmde, FETÖ 'nün darbe girişimi sahnelerine yer verdiği kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına silah dayandığı, ailesinin öldürüldüğü sahnelerinin fragmanda yer aldığı anlatılan mütalaada savcı, sanık Avcı'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"AK PARTİ'YE YÜZDE 3 OY KAZANDIRDIM"

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık Avcı, "Ben hapishanede oturup herkesle istişare yapıyorum. Hakkımda bulunan tüm suçlamaları rapor haline getirdim. Hakkımda sunulan 6 suç var. Bunlarla ilgili ifademi içeren metni mahkemenize sunuyorum. Hala benimle alakalı ne tereddüt edebilirler diye düşünüyorum, 61 harici delil sunmuşum. 2015 yılında 'Reis' filmini yaparak AK Parti'ye yüzde 3 oy sağladım.

"ERDOĞAN'IN TORUNU ROLÜNÜ OYNAYAN BENİM OĞLUM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu rolünü oynayan benim oğlum. Ben oğluma izah edemiyorum. Ben hala neden, ne için tutuklandığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 6 EYLÜL'E ERTELENDİ

Avcı ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Avcı'nın bu halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Eylül'e erteledi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
AKP=FETO. İki kardeşin kavgasından başka bir şey değil bu. FETO'cü bir adam başbakan olsaydı, şuan Erdoğanı vatan hainliğinden yargılıyor olurlardı. A haberde de Erdoğan'ın ne kadar kötü bir insan olduğundan bahsediliyor olurdu.
@ata_ata_1997 kazandırdı tabi butun yobazlar neden akpye oy verdiki..
kış mevsiminde soğuk metal üzerindeki buzu yalarken dili yapışmış
@samuel466 bence de yalamış
HANİ MİLAT 2013 İDİ? O DA MI YALAN?
Doğru söylemiş ? Akp yi buraya getirende fetö fetöyü devlete sokanda akp bunu bilmeyen yok herhalde ...
buda bişi koparmanın peşinde
fetö örgütü ile ilgili her kim varsa hepsinin temizlenmesi mutlaka gerekir ama fetö terör örgütünü bahane ederek bir takım menfaatler sağlamak hiç bir yönetime yaramaz..bugün hala yeni görüntü adı altında gündemi meşgul etmek için medyaya servis edilen zaten gerekli makmların bildiği elinde bulunduğu görüntüleri yayınlamak bu olaydan çıkar sağlamak için yapılıyor zannını doğurabilir..
böyle bir film yapıp da tutuklanmamak mantığa aykırı. farklı mı düşünüyorsunuz? fragmanı izleyin sadece.
bu resimdekiler aynı kişimi acaba benzemek için estetik mi olmuş acep ayrıca yüzde 3 oya karşılık üç öğün yemek verilebilir
Adam haklı arkadaş o filimden akp en az %3 puan kazandı yine mağdur ayagına seçimden önce yayınladılarki her zamanki mağdur ayağı tuttu
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