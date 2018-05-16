UYANIŞ FİLMİNİN YÖNETMENİ AVCI'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

"Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Yöneticisi Olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilen "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı'nın tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Avcı ve avukatları katıldı. Duruşmada dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Malatya Dernekler İl Müdürlüğünden gelen yazıya göre sanığın kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne üyeliğinin bulunduğunu söyledi. Buna karşı söz alan sanık Avcı ise "Benim böyle bir imzam yok. Hayatımda böyle bir imza atmadım" diyerek imzanın sahte olduğunu savundu. FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını da öne süren Avcı, "2011 yılından sonra FETÖ ile herhangi bir temasım olmadı. FETÖ benim ticari itibarımı bitirmek istedi. Bütün bunlara rağmen Reis'i yazdık ama bu sefer de FETÖ'den dolayı tutuklandık" diye konuştu. Sanığın ardından söz alan avukatının talebi üzerine, davaya konu olan Uyanış filminin fragmanı ile yayınlanmayan bir fragman salonda izletildi. Tutuklu sanık Ali Avcı'nın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın imza incelemesinin yaptırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

