HABER

Uyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

ADANA'da uyarı levhalarına rağmen serinlemek için sulama kanalına giren kimliği öğrenilemeyen genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyarı levhalarına rağmen serinlemek için sulama kanalına giren kimliği öğrenilemeyen genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Mersin'de oturduğu belirtilen 22 yaşlarındaki erkek, gezmek için geldiği Adana'nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde kuzeniyle birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç, akıntıya kapılıp sürüklenirken, kuzeni ise, kanaldan güçlükle çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sualtı ekipleri kanalda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Gencin kuzeni ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sulama kanalı boyunca konulan 'Yüzmek Tehlikeli ve Yasaktır' yazılı uyarı levhaları dikkat çekti.

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
HDP'nin Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldıHDP'nin Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal da aranıyor!

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal da aranıyor!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.