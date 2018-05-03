HABER

Uygulama noktasından kaçan sürücüye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 23:56 | Son Güncelleme

Adana'da, polislerin denetim yaptığını gördükten sonra kaçan ve otomobilini park ederek yanından uzaklaşan sürücü yakalandı - Polislerle tartışarak aracı kullanmadığını iddia eden sürücüye, 4 bin 887 lira para cezası uygulandı

Adana'da, polislerin denetim yaptığını fark ederek kaçan ve kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsüne 4 bin 887 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 34 HTB 33 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, Merkez Park'a girerek izini kaybettirmeye çalıştı ancak polis bölgede yaptığı çalışmada otomobili park halinde buldu.

Sürücü Şenol Ö'yü de otomobile yakın bir yerde otururken fark eden ekipler, kimlik ve ruhsat istedi.

Ekibin ayrıca alkolmetre ile test yapmak istediği sürücü, "Benim aracım yok, aracı olmayan adam niye üflesin?" diyerek polise direndi.

Otomobilin kendisinin olmadığını öne süren Şenol Ö, polislerin "Aynı araçla daha önce de ceza yemişsin." diyerek verdikleri makbuzu yere attı.

Ekiplerle uzun süre tartışan sürücü, cep telefonunun kamerasıyla polislerin görüntüsünü de çekmeye çalıştı.

Polis merkezine götürülen Şenol Ö'ye "Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek" ve "Mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak" suçlarından 4 bin 887 lira para cezası uygulandı.

Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkol metreyi üflemeyen sürücü kontrol noktasından kaçan sürücü makbuzu polise fırlatan sürücü Polislerle tartışan sürücü Seyhan

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamı Ilıcan cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İş adamı Ilıcan cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.