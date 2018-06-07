HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uygur İslam aliminin "siyasi eğitim merkezi"nde öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Dünya Uygur Kongresi, Kur'an-ı Kerim'i Uygur diline çeviren İslam alimi Muhammed Salih Hacım'ın, Sincan'da tutuklu bulunduğu "siyasi eğitim merkezi"nde hayatını kaybettiğini açıkladı

Uygur İslam alimi Muhammed Salih Hacım'ın, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tutuklu bulunduğu "siyasi eğitim merkezinde" yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Dünya Uygur Kongresi tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl aralık ayında gözaltına alınan 82 yaşındaki İslam aliminin, "yeniden eğitim" adı verilen siyasi telkin ve ikna amacıyla tutulduğu merkezde ocak ayında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada Hacım'ın, tutukluluğu sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ifade edildi.

Önde gelen Uygur İslam alimlerinden Hacım, Uygur toplumunun saygı duyduğu isimlerdendi. Hacım, Çin hükümetinin izniyle Kur'an-ı Kerim'in Uygur diline çevrilmesi için çalışmalar yürütmüş ve söz konusu çeviri 1986 yılında yayımlanmıştı.

Hacım'ın öldüğüne yönelik iddia, Çinli otoritelerin son dönemde Uygur halkına ve dini özgürlüklerine baskılarını arttırdığına ilişkin bulguların ortaya çıktığı döneme denk geldi.

Associated Press (AP) ajansının bu ay yayınlanan özel haberinde, "siyasi eğitim merkezleri" denilen kamplarda alıkonulan kişilere yaygın olarak işkence yapıldığı kaydedilmişti.

Haberde, kamplarda gözaltındaki Müslümanların, "siyasi düşüncelerinin ve kimliklerinin yeniden şekillendirilmeye, inançlarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı" ifade edilmişti.

Çinli yetkililer, gizlilikle yürütüldüğü iddia edilen program hakkında yorumda bulunmaktan kaçınırken, bazı yetkililer, devlete ait medya organlarına verdikleri beyanlarda aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadele için ideolojik telkinlere ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, geçen ay yaptığı açıklamada, on binlerce Uygur'un bu tip merkezlerde gözaltında tutulduğunu bildirmişti. ABD'li yetkili "siyasi eğitim" kisvesi altında yapılan toplu gözaltıların rahatsız edici olduğunu, Çin'in daha şeffaf sisteme sahip olması gerektiğini belirtmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bir süre önce yayınladığı raporda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbiri" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu, siyasi açıdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti.​

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılarAdana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar
Ek fotoğraflar // CHP lideri Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'ndeEk fotoğraflar // CHP lideri Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Dünya Uygur Kongresi Muhammed Salih Hacim Sincan Uygur Özerk Bölgesi siyasi eğitim merkezleri

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.