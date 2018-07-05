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Uygur Türklerinden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

  DOĞU Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, "Maalesef tüm dünya Doğu Türkistanlıların öldürülmesine karşı sessiz, kör ve sağır.

Uygur Türklerinden tepki

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- DOĞU Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, "Maalesef tüm dünya Doğu Türkistanlıların öldürülmesine karşı sessiz, kör ve sağır. Çin'in ekonomik menfaati, ulusal alandaki gücü nedeniyle tüm dünya suskun ve sessiz" dedi.
Doğu Türkistanlılar, Urumçi kentindeki olayların 9'uncu yıl dönümünde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı. Uygur Türkleri adına konuşan Doğu Türkistanlılar Dernek Başkanı Seyit Tümtürk, "Kızıl Çin, yıllardır yüz binlerce Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi şehit etmişlerdir. Komünist Çin'in bu yaptıklarını nefretle kınıyoruz. Biz bugün Çin'in Doğu Türkistan'daki işgallerini anarken, bugün daha ağır katliamlarla Doğu Türkistan karşı karşıya. Binlerce Uygur, Çin'in kamplarında işkenceden geçirilmektedir. Maalesef tüm dünya Doğu Türkistanlıların öldürülmesine karşı sessiz, kör ve sağır. Çin'in ekonomik menfaati, ulusal alandaki gücü, 15 milyarlık nüfusu nedeniyle tüm dünya suskun ve sessiz. Dünya sessiz olabilir, ama başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası, Türk dünyası nerede? Filistin, Irak için gözyaşı döken halkımız ve siyasi liderler neden Doğu Türkistan'a karşı yapılanlara sessiz? Filistin davasını destekliyoruz. Ancak Filistin davası ne kadar haklı bir dava ise Doğu Türkistan davası da o kadar haklı bir davadır. Seçim bitti, şimdi 35 milyon mazlum, Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. 5 milyon kamplarda yatan Uygur kardeşlerimiz, Türkiye'den gelecek umutlu haberi bekliyorlar" şeklinde konuştu
DOĞU PERİNÇEK’E TEPKİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e de tepki gösteren Tümtürk, "Doğu Türkistan'ın bağımsızlık isteğini söylediğimizde başta komünistler, ateistler, vatan hainleri bizi Türkiye ile Çin'i karşı karşıya getirmeye çalışan batılı emperyalistlerin uşağı olmakla itham ediyorlar. Bunları lanetliyor ve kınıyorum. Biz Türk'üz ve Müslümanız. Hiçbir Doğu Türkistanlı, Türkiye'ye karşı ihanet içinde olmadı, olamaz" dedi.

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Uygur Türklerinden tepkiUygur Türklerinden tepkiUygur Türklerinden tepki

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sizin ideolojinizin türk kültürüyle ne alakası var? sizin anlayışınız ışıdla pek bir uyumlu...ışıd ise islam ve türk düşmanıdır.
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