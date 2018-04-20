23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir günlük vali koltuğuna oturan 4’üncü sınıf öğrencisi Ecrin Tokur, ilk dersler çok erken saatte başladığı için öğrenci arkadaşlarının uykusuzluk problemi yaşadıklarını ve acilen tekli eğitime geçilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Minik Vali, Büyükşehir Belediyesine, 23 Nisan günü Harikalar Diyarının çocukları için ücretsiz olması talimatını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Besime Özderici İlkokulu Müdürü Sebahattin Durna ve öğretmenler ile 4’üncü sınıf öğrencileri Ecrin Tokur, Ayşe Türkmen ve Ahmet Erdem Dursoy Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. Dünyada çocuklara bayram armağan edilen bir ülke olmadığını hatırlatan Vali Kamçı, “Çocuklarımıza güveniyoruz, çocuklarımızı seviyoruz, çocuklarımız yarınımızın, istikbalimizin emanetini üstlenecek kişiler. Gelecekte görevlerimizi onların daha iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Şimdiki çocuklar daha başarılı ve zekiler. Bunda velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okullarımızın etkisi olduğunu düşünüyorum. Onların gelecekte bizden daha iyi durumda olacaklarını biliyor ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi ve sözü minik vali Ecrin Tokur’a bıraktı.