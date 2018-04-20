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Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir günlük vali koltuğuna oturan 4’üncü sınıf öğrencisi Ecrin Tokur, ilk dersler çok erken saatte başladığı için öğrenci arkadaşlarının uykusuzluk problemi yaşadıklarını ve acilen tekli eğitime geçilmesi gerektiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir günlük vali koltuğuna oturan 4’üncü sınıf öğrencisi Ecrin Tokur, ilk dersler çok erken saatte başladığı için öğrenci arkadaşlarının uykusuzluk problemi yaşadıklarını ve acilen tekli eğitime geçilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Minik Vali, Büyükşehir Belediyesine, 23 Nisan günü Harikalar Diyarının çocukları için ücretsiz olması talimatını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Besime Özderici İlkokulu Müdürü Sebahattin Durna ve öğretmenler ile 4’üncü sınıf öğrencileri Ecrin Tokur, Ayşe Türkmen ve Ahmet Erdem Dursoy Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. Dünyada çocuklara bayram armağan edilen bir ülke olmadığını hatırlatan Vali Kamçı, “Çocuklarımıza güveniyoruz, çocuklarımızı seviyoruz, çocuklarımız yarınımızın, istikbalimizin emanetini üstlenecek kişiler. Gelecekte görevlerimizi onların daha iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Şimdiki çocuklar daha başarılı ve zekiler. Bunda velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okullarımızın etkisi olduğunu düşünüyorum. Onların gelecekte bizden daha iyi durumda olacaklarını biliyor ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi ve sözü minik vali Ecrin Tokur’a bıraktı.

“Hayırseverlerimizden okul yapımına katkı sunmalarını rica ediyoruz”
Öğrenci arkadaşlarının bayramını kutlayan Ecrin Tokur, “Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98’inci yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Dünya çocukları ile eleleyiz, gönül gönüleyiz. Öncelikle şehrimiz ile ilgili büyük bir sıkıntının olmadığını belirtmek isterim. İkili eğitimden normal eğitime geçmek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019 hedeflerinde bulunmaktadır. Biz de Kayseri olarak bu hedefte emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Okullarımızda bizlere eğitim veren ve emeklerini esirgemeyen öğretmenlerimize de bu güzel günde teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımızdan da bir ricam var; okul kurallarına uysunlar, derslerimizi, öğretmenlerimizi dinlesinler. Çeşitli spor dallarında ve sanatsal etkinliklerde görev alsınlar. Hayırseverlerimizden de ricamız, en güzel hayır olan okul yapımına katkıda bulunmaları yönünde. Bizlerin daha güzel yetişebilmesi için onların elinde bu imkan var” diye konuştu.

23 Nisan’da çocuklara Harikalar Diyarı ücretsiz
Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Minik Vali, ikili öğretim nedeniyle ilk derslerde uykusuz kaldıkları için acilen tekli eğitime geçilmesini, parklarda çocukların daha rahat kullanabilecekleri tuvaletler ve su içecekleri çeşmeler yapılmasını ve okula gidemeyen çocuklar için yeni okullar yapılmasını istedi. Daha sonra Ecrin Tokur, Büyükşehir Belediyesini arayarak, 23 Nisan günü, Harikalar Diyarı’na yapılacak olan öğrenci girişlerinin ücretsiz olması talimatını verdi. Talimatı yerine getirilen Ecrin Tokur, kameralar aracılığıyla, öğrenci arkadaşlarına Harikalar Diyarının 23 Nisan’da kendilerine ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Ziyaret hatıra fotoğraflı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"

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Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"
2 / 6

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"
3 / 6

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"
4 / 6

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"
5 / 6

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"
6 / 6

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"

Uykusuzluktan dert yanan Minik Vali: "Acilen tekli eğitime geçilmeli"
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