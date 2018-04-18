Uysal, başkonsolosların sorularını yanıtladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Daha çok yeni bir hadise. O konuda yerel yöneticiler olarak bizim ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir." dedi.

Uysal, Emirgan Beyaz Köşk'te ağırladığı İstanbul'daki başkonsolosların sorularını yanıtladı.

Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosu Jozef Sestak'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Daha çok yeni bir hadise. O konuda yerel yöneticiler olarak bizim ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir.

Erken seçim olsa da olmasa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum."