Uysal, başkonsolosların sorularını yanıtladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Daha çok yeni bir hadise. O konuda yerel yöneticiler olarak bizim ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir." dedi.
Uysal, Emirgan Beyaz Köşk'te ağırladığı İstanbul'daki başkonsolosların sorularını yanıtladı.
Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosu Jozef Sestak'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Daha çok yeni bir hadise. O konuda yerel yöneticiler olarak bizim ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir.
Erken seçim olsa da olmasa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum."
- "Kanal İstanbul rahatlama sağlayacak"
Kanal İstanbul projesiyle ilgili soru sorulan Uysal, bunun kendilerini ilgilendirdiğini ancak sadece yerel yöneticiler olarak bunun altından kalkabilmelerinin imkanı olmadığını söyledi.
Uysal, kanalın yapılmasını canıgönülden istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Geminin yalıya çarpması, yeni kanal ihtiyacının ne kadar acil olduğunu da bize gösterdi. Hükümetimizde bir kararlılık görüyorum. Kanalın bu yıl içerisinde başlatılacağını düşünüyorum. Kanal İstanbul'un, sadece 'Bir kanal açalım buradan gelir elde edelim' mantığıyla değil, Boğaz trafiğini yeni bir düzene sokma adına, aslında İstanbul'u kurtarma adına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şuna da inanıyorum; kanalın bu yıl içerisinde bir şekilde başlatılacağını veya temel atma ya da protokollerin yapılma noktasına geleceğine inanıyorum."
İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo'nun Kanal İstanbul'un Boğaz trafiğine nasıl bir çözüm getireceğine ilişkin sorusu üzerine Uysal, Montrö Boğazlar Antlaşması'ndan bahsetti.
Uysal, antlaşmanın ticari gemilerin geçişiyle ilgili maddesine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Boğazdan geçen ticari gemiler, hiçbir müsaade ve kılavuz alma zorunluluğu duymadan istediği bir şekilde geçebiliyor. Tabii bunu tek taraflı olarak değiştirme imkanımız yok. Burada ticari olarak geçen gemilerin 'direkt geçiyorum' dediği zaman, yapılacak bir şey olmayınca kural da belirlenemiyor.
Bundan 100 yıl önce yapılan deniz taşımacılığındaki gemilerin boyutları ile hava taşımacılığında uçakların boyutları arasında devasa farklar var. Bu çerçeveden baktığımız zaman, bizim kuralları belli, daha ticari olarak bakıldığında rasyonel işleyen bir kanal olmasının; hem İstanbulluyu hem de ticaret yapan gemi sahipleri ve taşımacılık yapanları rahatlatacağını düşünüyoruz."
İstanbul'da "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin restorasyonu ve onarımı yapılarak, çeşitli ülkelerden gelen yabancı turistlere gezme imkanın sunulduğunu anlatan Uysal, benzeri birçok eserin restorasyonuyla ilgili çabaların devam edeceğini kaydetti.
- "Ulaşımda ciddi mesafe aldık"
Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, ulaşım alanında yaptıklarıyla ciddi mesafe aldıklarını vurgulayarak, "Şu anda 160 kilometrelik işleyen metromuz var. Yıl sonu gibi veya 2019 başları gibi bir 160 kilometre daha metromuz devreye girecek. İstanbul'da 270 kilometrelik metro inşaatımız devam ediyor. İhale çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bütün metro ağlarının tamamlanmasıyla ilgili hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
Başkonsolosların 3. havalimanı gezisi talebiyle ilgili de Uysal, böyle bir organizasyon düzenleyebileceklerini söyledi.
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