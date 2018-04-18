Uysal, İstanbul'daki başkonsoloslarla buluştu

İstanbul'da bahara lalenin güzelliğini eklemenin sevincinin yaşandığını ifade eden Uysal, "Çünkü lale bizim için çok farklı bir çiçek. Medeniyetimize damgasını vurmuştur. Şairlerimiz onu över. Halılarda, çinilerde, tezhipte, kumaşta, bütün süslemelerde desen desen açar. İstanbul laleden mücevherlerini, senede sadece bir defa takar. Seyredenleri kendine hayran bırakır. Bahara coşku katar. Ne mutlu bize, her bahar İstanbul lale olur." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Uysal, çok eski çağlardan bu yana baharın coşkusunun bütün toplumlarda şenliklerle kutlandığını, her ülkenin, her milletin kendine has bahar kutlamaları olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'un eşsiz değerini korumak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyoruz. Yaşam kalitesini sürekli yükselten şehir olması için yeni projeler geliştiriyoruz." dedi.

"Lalenin Batıya yaptığı yolculuğun başlangıcı barış amacına dayanıyor. Nasıl İstanbul, eşi benzeri olmayan bir şehirse lale de doğu ve batı arasındaki seyahatiyle medeniyetleri buluşturan, eşi benzeri olmayan bir çiçektir. Lale, İstanbul'un sembolüdür. Lale, İstanbul'un barış ve esenlik dolu selamıdır."

- "Barışa yapılacak katkının insanlığı yükselteceğine inanıyorum"

Günümüzde barışa daha çok ihtiyaç olduğuna işaret eden Uysal, "Biz bugün baharın coşkusunu yaşarken dünyanın dört bir tarafında savaşın ortasında, yokluk ve acı içinde yaşayan insanlar var. İnsanlığımızın bir gereği olarak, dünyamızın meseleleri üzerine düşünmek, çareler aramak hepimizin vazifesi. Barışa, huzura her birimizin iyi niyetlerle yapacağı katkının insanlığı yükselteceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Uysal, barışa katkı sağlamanın en önemli unsurunun birbirini tanımak, karşılıklı güven duygusuna sahip olmak olduğunu vurguladı.

Bu yakınlığın ancak şehirler ve ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirerek sağlayabileceğine dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti: