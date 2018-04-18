Uysal, İstanbul'daki başkonsoloslarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'un eşsiz değerini korumak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyoruz. Yaşam kalitesini sürekli yükselten şehir olması için yeni projeler geliştiriyoruz." dedi.
Uysal, İstanbul'daki başkonsolosları Emirgan Beyaz Köşk'te ağırladı.
Toplantıda konuşan Uysal, çok eski çağlardan bu yana baharın coşkusunun bütün toplumlarda şenliklerle kutlandığını, her ülkenin, her milletin kendine has bahar kutlamaları olduğunu söyledi.
İstanbul'da bahara lalenin güzelliğini eklemenin sevincinin yaşandığını ifade eden Uysal, "Çünkü lale bizim için çok farklı bir çiçek. Medeniyetimize damgasını vurmuştur. Şairlerimiz onu över. Halılarda, çinilerde, tezhipte, kumaşta, bütün süslemelerde desen desen açar. İstanbul laleden mücevherlerini, senede sadece bir defa takar. Seyredenleri kendine hayran bırakır. Bahara coşku katar. Ne mutlu bize, her bahar İstanbul lale olur." diye konuştu.
Uysal, lalenin vasıflarının saymakla bitmeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Lalenin Batıya yaptığı yolculuğun başlangıcı barış amacına dayanıyor. Nasıl İstanbul, eşi benzeri olmayan bir şehirse lale de doğu ve batı arasındaki seyahatiyle medeniyetleri buluşturan, eşi benzeri olmayan bir çiçektir. Lale, İstanbul'un sembolüdür. Lale, İstanbul'un barış ve esenlik dolu selamıdır."
- "Barışa yapılacak katkının insanlığı yükselteceğine inanıyorum"
Günümüzde barışa daha çok ihtiyaç olduğuna işaret eden Uysal, "Biz bugün baharın coşkusunu yaşarken dünyanın dört bir tarafında savaşın ortasında, yokluk ve acı içinde yaşayan insanlar var. İnsanlığımızın bir gereği olarak, dünyamızın meseleleri üzerine düşünmek, çareler aramak hepimizin vazifesi. Barışa, huzura her birimizin iyi niyetlerle yapacağı katkının insanlığı yükselteceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Uysal, barışa katkı sağlamanın en önemli unsurunun birbirini tanımak, karşılıklı güven duygusuna sahip olmak olduğunu vurguladı.
Bu yakınlığın ancak şehirler ve ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirerek sağlayabileceğine dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:
"İstanbul için taşı toprağı altın denir. Gerçekten de öyledir. İstanbul, tarihiyle coğrafyasıyla ama en önemlisi ruhuyla dünyanın en kıymetli şehirlerinden biri. Doğunun ve batının buluştuğu şehir demek yetmez. İstanbul her çağın duygu ve düşüncesinin buluştuğu bir şehirdir. Ruhunda barış ve esenlik vardır. İstanbul, bu yönüyle bütün insanlığa ait, bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir şehirdir. Biz de İstanbul'un bu eşsiz değerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyoruz. Yaşam kalitesini sürekli yükselten şehir olması için yeni projeler geliştiriyoruz."
Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, cesur ve iddialı alt yapı ve üst yapı projelerini tek tek gerçekleştirdiklerini vurguladı.
- "İstanbul dünyanın katma değer üreten şehirlerinden biri oldu"
Şehrin son yıllarda dünya ölçeğinde yatırımlarla buluştuğundan bahseden Uysal, şöyle konuştu:
"Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yeni havalimanı, sürekli gelişen metro ağı. Yeni gayrimenkul imkanları, ticaret ve finans hareketliliği... Bütün bunlarla beraber büyük bir ivme yakaladık ve İstanbul dünyanın katma değer üreten şehirlerinden biri oldu. İstanbul bugün Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri. Kültür turizminin yanında, kongre ve etkinlik turizmi, sağlık turizmi, kruvaziyer ve yatçılık turizmi, golf turizmi, inanç turizmi. Turizmin bütün sahalarında büyüdük. Dünyanın dört bir tarafından misafir ağırlamanın zevkini yaşadık. Lale şehri İstanbul'un barış ve esenlik dolu mesajının bütün dünyaya yayılmasını temenni ediyorum."
- "İstanbul tıpkı muhteşem laleler gibi açılıyor ve serpiliyor"
Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosu Jozef Sestak başkonsoloslar olarak İstanbul ile ilgili son gelişmeleri ilk elden öğrenmeyi önemli bulduklarını söyledi.
İstanbul'da hayata geçirilen ve yürütülen projelere değinen Sestak, "Henüz açılışı yapılmadan çok önce 3. köprünün muhteşem mimarisini görme şansımız olmuştu. 3. havalimanını da görebildik, o da inanıyorum ki İstanbul’un mimari incilerinden biri olacak. İstanbul'daki terörizm tehdidinin büyük derecede azaldığını görmekten memnunum. İstanbul’a gelen turist sayısında büyük bir artış görüyoruz ve güzel İstanbul, tıpkı muhteşem laleler gibi açılıyor ve serpiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıya, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Wilhelm Birgelen, Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosu Gerhard Lutz, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın da aralarında bulunduğu 59 başkonsolos katıldı.
Uysal ve başkonsoloslar, toplantının ardından lalelerin olduğu Emirgan Korusu'nda gezinti yaptı.
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