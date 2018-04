Uysal, İstanbul'daki başkonsoloslarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'un eşsiz değerini korumak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyoruz. Yaşam kalitesini sürekli yükselten şehir olması için yeni projeler geliştiriyoruz." dedi.

Uysal, İstanbul'daki başkonsolosları Emirgan Beyaz Köşk'te ağırladı.

Toplantıda konuşan Uysal, çok eski çağlardan bu yana baharın coşkusunun bütün toplumlarda şenliklerle kutlandığını, her ülkenin, her milletin kendine has bahar kutlamaları olduğunu söyledi.

İstanbul'da bahara lalenin güzelliğini eklemenin sevincinin yaşandığını ifade eden Uysal, "Çünkü lale bizim için çok farklı bir çiçek. Medeniyetimize damgasını vurmuştur. Şairlerimiz onu över. Halılarda, çinilerde, tezhipte, kumaşta, bütün süslemelerde desen desen açar. İstanbul laleden mücevherlerini, senede sadece bir defa takar. Seyredenleri kendine hayran bırakır. Bahara coşku katar. Ne mutlu bize, her bahar İstanbul lale olur." diye konuştu.

Uysal, lalenin vasıflarının saymakla bitmeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: