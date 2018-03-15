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Uysal, mahalle gezisine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezileri kapsamında Orhanlar ve Kirmanlı mahallesini gezerek sorunları yerinde tespit edip, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.‘Her mahalleye eşit hizmet’ parolasıyla ilçedeki 31 mahallede çalışmalarını sürdüren Başkan Hüseyin Uysal, mahalle muhtarlarının ve vatandaşların istek ve taleplerini de yerinde dinliyor.Başkan Uysal, gün içindeki gezileri kapsamında ilk olarak ilçenin ilk yerleşim yerlerinden olan Orhanlar mahallesini gezdi.

Uysal, mahalle gezisine çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezileri kapsamında Orhanlar ve Kirmanlı mahallesini gezerek sorunları yerinde tespit edip, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.
‘Her mahalleye eşit hizmet’ parolasıyla ilçedeki 31 mahallede çalışmalarını sürdüren Başkan Hüseyin Uysal, mahalle muhtarlarının ve vatandaşların istek ve taleplerini de yerinde dinliyor.
Başkan Uysal, gün içindeki gezileri kapsamında ilk olarak ilçenin ilk yerleşim yerlerinden olan Orhanlar mahallesini gezdi. Mahalle muhtarı Ahmet Özkan Gökalp ile mahalleyi dolaşan Başkan Uysal, sorunları yerinde görüp, muhtardan istek ve taleplerini dinledi.
Başkan Uysal ardından Kirmanlı mahallesine geçerek mahalle muhtarı Nurettin Yaman ile mahalleyi dolaştı. Sorunları yerinde görüp, muhtar Yaman’dan taleplerini dinleyen Başkan Uysal, Kirmanlı gençleri için yapacağı futbol sahası ve spor alanında da incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, gezilerin ardından ilgili daire müdürlerine tespit edilen sorunların giderilmesi ve muhtarların taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Uysal, mahalle gezisine çıktı

Uysal, mahalle gezisine çıktı

Uysal, mahalle gezisine çıktı

Uysal, mahalle gezisine çıktı

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