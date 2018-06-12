Uysal, Sancaktepelilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe'nin yeni yatırım projeleriyle daha da gelişeceğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mevlüt Uysal, Sancaktepe'de vatandaşların şikayetlerini ve isteklerini dinledi. Hasta vatandaşları evinde ziyaret eden Başkan Uysal, ardından bir fabrikada işçilerle görüştü, Necmettin Erbakan Külliyesi'nde iş insanlarıyla buluştu.
Sancaktepe'de vatandaşlara hitap eden Uysal, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çekti. Tüm engellemelere rağmen ekonomik kalkınmanın devam edeceğini belirten Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yıllardır bizleri 'Türk milleti tembeldir, çalışmaz.' diyerek kandırdılar. Kafamızı kaldırıp şöyle bir dünyaya baktığımızda Türkler, hiç kuşkusuz en çalışkan milletler arasında yer alıyor. Bu sayede artık Türkiye dünya çapında projelere imza atabilecek ülke konumuna geldi. Örneğin 3. havalimanı projesi ile dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Daha birçok projeyle Türkiye'yi şaha kaldıran yatırımlara öncülük ediyoruz. Bir raporda Türkiye hakkında şu ifadelere yer veriliyor; 'Eğer Türkiye, bu şekilde gelişmeye devam ederse 2025-2026 yıllarında Fransa ekonomisini, 2033'te Almanya ekonomisini geçecek.' İşte bundan korktukları için bizlerle uğraşıyorlar. İşte hem bundan rahatsız olanlar hem de bu topraklarda, bu coğrafyada gözü olanlar Türkiye'yle uğraşıyor. İç ve dış etkenlerle Türkiye'nin gelişimini durdurmaya çalışıyorlar."
Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, bölücü faaliyetlere karşı birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"Anadolu gibi dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. O yüzden asırlardan beri dünyanın gözü bu topraklarda. Şimdi tekrar bu topraklarla, bu coğrafyayla ilgili hesaplar yapılıyor. İşte bu nedenle ülkemizin adeta taşeron terör örgütler tarafından kuşatılması projesine karşı içeride ve dışarıda mücadele ediyoruz. En son Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizledik. Bugüne kadar Türkiye'den 180 bin Suriyeli memleketine geri döndü. Diğer bölgelerin de teröristlerden temizlenmesi halinde bu sayı daha da artar. Bunların hepsini yapabilmemiz için önce kendi içimizde birlik, beraberlik ve dayanışma gerekiyor. Allah'a şükür sıkıntılı süreçlerde birlikte hareket etme şuuruna sahip bir milletiz. Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu birlikteliği gördük. Bugünlere kolay gelmedik, çok çalıştık. Artık buradan öteye ya mücadele edip geçeceğiz ya da patinaj yapıp kafamıza vurarak her dediklerini yaptırdıkları eski dönemlere sürükleneceğiz."
İlçeye yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Uysal, "Sancaktepe yeni yatırım projeleriyle daha da gelişecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden bağlantı yollarının buradan geçmesi, bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlattı. Ayrıca yine köprüden geçen metro hattının ve yüksek hızlı treninin Sancaktepe'den geçmesi, Üsküdar-Ümraniye hattının Sancaktepe'ye kadar uzatılmasıyla burası ulaşımda çağ atlayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Millet Bahçeleri'nin biri de Sancaktepe'ye yapılacak." ifadelerini kullandı.
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