Uysal, Silivri'de iftar yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri'de iftar programına katıldı.

Alibey Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında orucunu açan Uysal, masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Uysal, belediye olarak samimiyetin artması için sokak iftarları düzenlediklerini söyledi.

Ülkenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Şu an da bizler huzurlu bir şekilde orucumuzu açabiliyoruz ama komşu ülkelerde maalesef kan, gözyaşı var. Ramazan ayında bile dinmiyor. Onun için önce ülkemiz güçlü olacak, sonra komşu. O manada birliğe ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Bu dostluğumuzu ve beraberliğimizi devam ettirirsek güçlü oluruz. Güçlü olursak coğrafyamızdaki kan ve gözyaşı da biter."

İftar programı sonrasında Mevlüt Uysal, Samsunlular Derneği'ni ziyaret etti. Uysal, daha sonra Silivri sahilinde yapımı tamamlanan Hızıl Ilgın Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Ziyaretler sırasında Uysal'a, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve meclis üyeleri de eşlik etti.

