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Uysal'dan Uber uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: - "Bugün itibarıyla yapabildiğimiz, verdiğimiz belgelerle Uber işletmeciliğinin önüne geçmektir. Onun dışında elimizden bir şey gelmez. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz" -"Taksicilere önerim vatandaşa Uberi aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini yenilemeleridir."

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, belediyenin verdiği 'Turizm İşletme Belgesi'ni amacı dışında kullananlara yönelik yaptırım uygulayacak bir karar çıkabileceğini belirterek, "Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz."

Bağcılar'da toplu açılış ve temel atma töreninde gazetecilerin sorularını cevaplayan Uysal, Uber sürücülerinin belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

Hükümetin Uber ile ilgili karar aldığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Başka belgelerle Uber işine girilmesin. Yani A-1, D-2 belgesiyle Uber işletmeciliği yapılmasın. Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz 'Turizm İşletme Belgesi' ile herhangi bir iş yapılmaması yönünde bir karar alınabilir. Eğer, bu belge ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse iki yıl süreyle belgenin iptal edilmesi şeklinde bir kararımız çıkacak diye düşünüyorum. Bu çıkarsa yine sizlerle görüşürüz. Belediyenin verdiği Turizm İşletme Belgesini kullananların, o belgeleri iptal edilecek ve dolayısıyla bu alanda iş yapamayacaklar. Bizim turizm belgesini alıp da Uber işletmeciliği yapan birisi tespit edilirse turizm belgeleri iptal edilecek."

Uysal, "Verdiğiniz Turizm İşleme Belgesiyle Ubercilik yapan var mı?" şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi:

"Kimlerin nasıl yaptığını Uber'ciler daha iyi biliyor, biz bilmiyoruz. Kanaatimiz şu anda Turizm İşletme Belgesi, Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan D-2 belgesi ve A1 belgeleriyle Uber yapılıyorsa, bu Uber'i yasaklamış olur. Ancak herhangi bir vatandaş ya da taksici kendisi, bu işi yapıyorsa, -ki bazı taksi plakası sahiplerinin de bu işi yaptıkları söyleniyor- biz bunları bilmiyoruz. Ama bizim taksicilere önerimiz, vatandaşa Uber'i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız."

Taksicilerin konforlu bir hizmet sunma adına neye ihtiyaçları varsa destek vermeye hazır olduklarının altını çizen Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün itibarıyla yapabildiğimiz, bizim verdiğimiz belgelerle Uber işletmeciliği yapılmasının önüne geçmektir. Onun dışında elimizden bir şey gelmez. Turizm belgesiyle sarı taksicilik veya servisçilik yapılabiliyor mu? Turizm belgesiyle adam taksicilik yapamaz. Turizm belgesi alan kişi veya firma, bu belge ile İstanbul'a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul'da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da birebir trafik denetleyecek. Taksicilerimiz kendilerini yenilerlerse yanlarında olacağız."

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İBB Mevlüt Uysal toplantı Uber Ukome yaptırım

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