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Uyuklayan Dora, dondurmayı bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

BODRUM'da ailesiyle tatil yapan Dora Pınar'ın (2,5) elindeki dondurmayı yerken uyuklaması, dondurmanın lezzeti karşısında uyumamak için verdiği mücadele, güldüren görüntüler oluşturdu.

Uyuklayan Dora, dondurmayı bırakmadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da ailesiyle tatil yapan Dora Pınar'ın (2,5) elindeki dondurmayı yerken uyuklaması, dondurmanın lezzeti karşısında uyumamak için verdiği mücadele, güldüren görüntüler oluşturdu. Dora, uykuya yenik düşmeden dondurmayı da külahından düşürmeden yemeyi başardı.
İzmir'de yaşayan, Türk Kızılayı'nda satın alma uzmanı olarak çalışan Akar Pınar (36) ile dış ticaret uzmanı Gülşah Pınar'ın (33) kızları Dora Pınar, dondurmayı çok seviyor. Yaz aylarını Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, akrabalarının yanında geçiren Dora'nın dondurma tutkusu, bu kez güldüren anlar ortaya çıkardı. Dora'nın dondurma yerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yayınlanınca çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, balkonda oturduğu koltukta, elindeki dondurmayı yemeye çalışırken, uykusu gelen Dora'nın, annesinin tüm ısrarına rağmen külahı elinden bırakmadığı görülüyor. Uyku bastırdıkça kafası öne, yanlara ve arkaya düşen, uyuklayan ancak elindeki külahı bir an olsun bırakmayan Dora, her şeye rağmen dondurmayı sonuna kadar yiyor.
Görüntüyü izleyenlerin kahkahalarla güldüğünü belirten Dora'nın annesi Gülşah Pınar, "Dora 1 yaşından beri dondurmayı çok seviyor. Geçen gün bir Malezyalı çocuğun elindeki dondurmayı görünce gidip, elinden tutup, onun dondurmasını yemeye başladı. Bizler de güldük. Bu kez de dondurmayı yerken, uykusu geldi. Defalarca elinden almak istedik; ancak dondurmayı bize vermediği gibi arada uyanıp uyanıp, dondurmayı yemeye devam etti. Güzel görüntülerdi, sevenlerimizle yakınlarımızla paylaştık, görenler de çok beğendi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Uyuklayan Dora, dondurmayı bırakmadıUyuklayan Dora, dondurmayı bırakmadıUyuklayan Dora, dondurmayı bırakmadıUyuklayan Dora, dondurmayı bırakmadı

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