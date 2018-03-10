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Uyumak için banka arşivine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

ADANA'da bir kamu bankasının arşiv binasına giren Mehmet D., polis tarafından suç üstü yakalandı.

Gökhan KESKİNCİ ADANA,(DHA) ADANA'da bir kamu bankasının arşiv binasına giren Mehmet D., polis tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin uyumak için bankanın arşivine girdiğini söylediği öne sürüldü. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Tadilatta bulunan bir kamu bankasının binasının arşiv bölümünde alarm çalması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binaya girip, arama yapan polisler Mehmet D.'yi suç üstü yakaladı. Bankanın arşivinde yapılan ilk incelemede ise çalınan bir şeyin olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet D.'nin polise verdiği ilk ifadede, uyumak için eski bankamatiklerin bulunduğu bölümden binaya girdiğini söylediği öne sürüldü.

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