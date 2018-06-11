HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Hicabi Dursun seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Hicabi Dursun seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun seçildi.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu'nun yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan başkanlık için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun getirildi. Dursun, 4 yıl görev yapacak.

- Özgeçmişi

Hicabi Dursun, 20 Ekim 1965'te Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988'de mezun olan Dursun, 1991'de Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başladı. 1993-2008 yılları arasında Sayıştayda denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak denetim faaliyetleri ile diğer görevlerini sürdüren Dursun, 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla Sayıştay üyeliğine seçildi.

Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştayın gösterdiği üç aday arasından 6 Ekim 2010'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun, evli ve iki çocuk babası.

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
Bakanın evinin önünde davul çalıp, mani ile ek gösterge istediBakanın evinin önünde davul çalıp, mani ile ek gösterge istedi
Çocukların havuz keyfiÇocukların havuz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Hicabi Dursun seçildi Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.