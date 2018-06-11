Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Hicabi Dursun seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun seçildi.
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu'nun yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan başkanlık için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı.
Seçim sonucunda, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun getirildi. Dursun, 4 yıl görev yapacak.
- Özgeçmişi
Hicabi Dursun, 20 Ekim 1965'te Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988'de mezun olan Dursun, 1991'de Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başladı. 1993-2008 yılları arasında Sayıştayda denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak denetim faaliyetleri ile diğer görevlerini sürdüren Dursun, 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla Sayıştay üyeliğine seçildi.
Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştayın gösterdiği üç aday arasından 6 Ekim 2010'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun, evli ve iki çocuk babası.
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