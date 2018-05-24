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Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:54 | Son Güncelleme

İstanbul Polisi, "Ais Ezhel" ismiyle tanınan Rapçı Sercan İpekçioğlu'nu gözaltına aldı. İpekçioğlu uyuşturucuyu özendirmek suçlamasıyla tutuklandı.

Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik operasyon düzenledi.

SERKAN İPEKÇİOĞLU (RAPÇİ EZHEL)

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) “Müptezel” “İmkansızım” “Şehrimin tadı” klipleri ile popüler olan “Ezhel” takma adını kullanan Sercan İpekçioğlu hakkında uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

İnternet fenomeninin yakalanması için İNP ekipleri harekete geçti. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyet’te işlemleri tamamlanan İpekçioğlu sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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