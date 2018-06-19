Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her mahalleye tesisler yaparak, basketbol, tenis, voleybol sahaları yaparak uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Uyuşturucu çetelerine sokakları bırakmayacağız. Sokaklarda amatör spor kulüplerinin yöneticileri olacak." dedi. Çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Bak, Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti seçim standını ziyaret ederek vatandaşlarla çay içti. Nasrullah Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Bak, iş yeri sahipleri ve müşterileriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra Hasan Doğan Spor Tesisleri'ne geçen Bak, burada Kastamonuspor Yaz Spor Kurslarına katılan çocuklarla futbol oynadı. Çocuklarla penaltı atışı yapan Bak, kalede yaptığı kurtarışlarla beğeni topladı. Kastamonu Doğa Kültür Köyü'nde amatör spor federasyonu üyeleriyle de bir araya gelen Bak, yaptığı konuşmada, Kastamonu'da yapılan spor tesislerinde incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Kente yapılacak yeni tesisler hakkında bilgi veren Bak, "Spor salonunun ihalesini temmuzda yapıyoruz. Onun dışında Kastamonu’ya merkezde 12 bin 500 kişilik butik stadyum yapıyoruz. İlçelere sporu destekleyen yatırımlar yapacağız." diye konuştu.

Amatör sporun önemine değinen Bak, şöyle devam etti: "Bana göre amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri birer kahramandır. Mahalledeki gençleri, çocukları içkiden, uyuşturucudan kötü alışkanlıklardan korurlar. Çocuklara topluma faydalı bireyler olmayı, insanlara hizmet etmeyi öğreten kurumlardır. Burada yöneticilik yapmak kolay iş değildir. Kimi zaman çocukları ısıtmak için yeri gelir evlerindeki kömürü getirirler. Ben bunu yaptım inanıyorum ki birçok arkadaşınız da yapmıştır. Şimdi şartlar çok daha iyi. O çamur sahalarda, soğuk sahalarda antrenmandan gelip sıcak duş nerede. Çamur sahaları biliyorsunuz AK Parti iktidara geldiğinde yeşil saha yüzde 44'tü. Şimdi yüzde 99’larda." Bakanlık olarak amatör spor kulüplerine yardımlarda bulunduklarını anlatan Bak, "Bakanlık olarak nakdi ve ayni olarak 100 milyon liraya yakın yardım yapıyoruz. Daha da artırmayı, daha fazla desteklemeyi arzuluyoruz. Her şeyde varız. Çünkü sizin yaptığınız o görev çok kutsal. Buradaki antrenörler özveriyle çocuklarına bakar gibi sporculara bakıyorlar. " ifadesine yer verdi.

- "Uyuşturucu çetelerine sokakları bırakmayacağız" Amatör sporcu sayısını artırmaya çalıştıklarını belirten Bak, şöyle devam etti: "Amatör spor kulüplerindeki yöneticiler, bu toplumu dizayn edecek yönlendirecek kişiler sizlersiniz. Mahallenin gençlerini uyuşturucu tuzağından kurtaran birer kahramandır amatör spor kulübü yöneticileri. Sokaklar amatör sporcuların olacak. Her mahalleye tesisler yaparak, basketbol, tenis, voleybol sahaları yaparak uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Uyuşturucu çetelerine sokakları bırakmayacağız. Sokaklarda amatör spor kulüplerinin yöneticileri olacak. Sokaktan toplayıp spor salonlarına getirdiğiniz her çocuk bizim ülkemizin güçlü geleceği için doğru yolda bir çocuktur. Biz her türlü desteğe hazırız, amacımız amatör spor kulüplerinin güçlü olması." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içerisinden gelen biri olduğunu dile getiren Bak, "Biz şanslıyız. Sporun içerisinden gelen, Türk sporuna ciddi destekler veren, amatörlerin içerisinden gelen Cumhurbaşkanımız var. Amatör dendi mi onun için akan sular durur, çünkü kendisi de amatör spor kulüplerinde oynamış, yöneticilik, kaptanlık yapmıştır. Bize talimat verdi ne isteğiniz varsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.