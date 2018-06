Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her mahalleye tesisler yaparak, basketbol, tenis, voleybol sahaları yaparak uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Uyuşturucu çetelerine sokakları bırakmayacağız. Sokaklarda amatör spor kulüplerinin yöneticileri olacak." dedi.

Bakanlık olarak amatör spor kulüplerine yardımlarda bulunduklarını anlatan Bak, "Bakanlık olarak nakdi ve ayni olarak 100 milyon liraya yakın yardım yapıyoruz. Daha da artırmayı, daha fazla desteklemeyi arzuluyoruz. Her şeyde varız. Çünkü sizin yaptığınız o görev çok kutsal. Buradaki antrenörler özveriyle çocuklarına bakar gibi sporculara bakıyorlar. " ifadesine yer verdi.

- "Uyuşturucu çetelerine sokakları bırakmayacağız"

Amatör sporcu sayısını artırmaya çalıştıklarını belirten Bak, şöyle devam etti:

"Amatör spor kulüplerindeki yöneticiler, bu toplumu dizayn edecek yönlendirecek kişiler sizlersiniz. Mahallenin gençlerini uyuşturucu tuzağından kurtaran birer kahramandır amatör spor kulübü yöneticileri. Sokaklar amatör sporcuların olacak. Her mahalleye tesisler yaparak, basketbol, tenis, voleybol sahaları yaparak uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Uyuşturucu çetelerine sokakları bırakmayacağız. Sokaklarda amatör spor kulüplerinin yöneticileri olacak. Sokaktan toplayıp spor salonlarına getirdiğiniz her çocuk bizim ülkemizin güçlü geleceği için doğru yolda bir çocuktur. Biz her türlü desteğe hazırız, amacımız amatör spor kulüplerinin güçlü olması."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içerisinden gelen biri olduğunu dile getiren Bak, "Biz şanslıyız. Sporun içerisinden gelen, Türk sporuna ciddi destekler veren, amatörlerin içerisinden gelen Cumhurbaşkanımız var. Amatör dendi mi onun için akan sular durur, çünkü kendisi de amatör spor kulüplerinde oynamış, yöneticilik, kaptanlık yapmıştır. Bize talimat verdi ne isteğiniz varsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.