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Uyuşturucu ihbarına giden ekipler FETÖ'cüleri yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine tekneyi takibe alan ekipler, İzmir'den Bodrum'a götürülen teknede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında FETÖ üyelerinin de olduğu 13 kişiyi yakaladı

İZMİR (AA) - Türkiye'ye yurt dışından uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine tekneyi takibe alan ekipler, İzmir'den Bodrum'a kamyonla götürülen teknede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında FETÖ üyelerinin de olduğu 13 kişiyi yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Arnavutluk'tan gemi ile gelecek skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesinin "Spear" isimli tekne ile kentten karaya çıkarılacağı bilgisi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Güzelbahçe Limanı'nda demirli bulunan "Spear" isimli tekneye teknik takip için GSP cihazı takan ekipler, teknenin kamyonla Bodrum Kissebükü koyunda denize indirildiğini tespit etti.

Kissebükü koyundaki teknenin dün gece 10-15 kaçak göçmen veya FETÖ/PDY mensubu olduğu değerlendirilen kişilerle birlikte hareket ettiğini belirleyen ekipler, tekneye müdahale etti.

Sahil Güvenlik botunun takip ettiği tekne karaya otururken içerisindekiler de ormanlık alana kaçtı.

Jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan H.T, A.A, F.A. ve M.S'nin de aralarında bulunduğu 5'i çocuk 13 kişiyi yakaladı.

İ.E'nin Dokuz Eylül Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak çalışırken ihraç edildiği, R.T'nin kamu hizmetlerinden men kararının bulunduğu, H.T'nin FETÖ üyeliğinden davasının sürdüğü ve TÜBİTAK'ta araştırma görevlisi iken ihraç edildiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum FETÖ/PDY İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Yunan Adası

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