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Uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında geçen hafta 872 kilogram eroin ile 2 milyon 229 bin 412 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında geçen hafta 872 kilogram eroin ile 2 milyon 229 bin 412 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.


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