HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE OPERASYON KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da  uyuşturucu hap imalathanesine yapılan operasyonda 26 kilo ecstascy hap, ecstacy hap yapımında kullanılan 515 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da uyuşturucu hap imalathanesine yapılan operasyonda 26 kilo ecstascy hap, ecstacy hap yapımında kullanılan 515 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin 1997 yılında bir polisi şehit ettiği ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bazı şüphelilerin Bayrampaşa'da kiraladıkları depoyu uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu imalathanesi ve Beylikdüzü’nde şüphelilerin kaldığı adrese dün eşzamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında Yavuz Ö., ve Öner Y., gözaltına alındı. Narkotik polisleri depoda yaptığı aramalarda 26 kilo ecstacy hap, ecstacy hap üretiminde kullanılan 515 kilogram kimyasal madde, 2 hap basma makinesi, 17 farklı figürde hap kalıbı, 1 kurutma fırını, 1 mikser, 1 arıtma cihazı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirdi.

1997’DE POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz Ö. ve Öner Y.’nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, şüphelilerden Yavuz Ö.’nün 28 Mayıs 1997’de Bahçelievler’de bir otomobili çalmaya çalıştığı sırada kendilerini fark ederek olaya müdahale eden polis memuru Cüneyt Ecel’i şehit ettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, operasyonda ecstacy hap yapımında kullanılan 515 kilogram kimyasal maddeden 2 milyon 700 bin hap üretilebileceğini ve hap olarak piyasada 54 milyon liralık bir gelire engel olunduğunu belirtti.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin uyuşturucu hap imalathanesine girmesi ve içeride yaptığı aramalar yer alıyor. Ele geçirilen uyuşturucu madde karışımları ve hap imalatında kullanılan makineler Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi.

Görüntü Dökümü
---------
(POLİS KAMERASI)
-Polis ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine girmesi
-Ekiplerin yaptığı aramalar
-Hap imalatında kullanılan makinalar
-Ele geçirilen uyuşturucu madde karışımları

(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Makinalardan görüntü
-Ele geçirilen kimyasal maddelerden görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Kutsal topraklara gidecekleri ücretsiz tıraş ediyorKutsal topraklara gidecekleri ücretsiz tıraş ediyor
Antarktika'ya kurulacak üssün yeri belirlendiAntarktika'ya kurulacak üssün yeri belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.