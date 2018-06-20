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"Uyuşturucu konusunda acımasız olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Namus ve şeref sözü veriyoruz. Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak namerdiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Namus ve şeref sözü veriyoruz. Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak namerdiz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Balat'ta vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde elde edilen başarıları anlattı.

"Kandil'i hiç merak etmeyin. Kandil, bizim için önceden uzaktı." diyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Şimdi El-Bab'ı, Cerablus'u almış, içeride PKK'nın köküne kibrit suyu dökmüş, ondan sonra Afrin'i silmiş süpürmüş bir Türkiye için, bir taraftan SİHA'lar bir taraftan İHA'lar, uçaklar... Sizden daha heyecanlı kim var biliyor musunuz? Kandil için... Mehmetçiğimiz, jandarma özel harekatımız, polis özel harekatımız... Kandil'e ne zaman ayak basacağız da ay yıldızlı bayrağı ne zaman dikeceğiz ve millete göstereceğiz heyecan budur."

Süleyman Soylu, uyuşturucuya karşı da etkin bir mücadele yürüttüklerini belirterek, "Buradan size namus ve şeref sözü veriyoruz. Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak namerdiz. Hiç merak etmeyin. Bu konuda kimse bizden acıma beklemesin. Sonuna kadar acımasız olacağız." diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin söylemlerini de eleştiren Soylu, sözlerini, "Onların cuma işi, seçimden seçime, namaz işi seçimden seçime. Burada bir hanımefendi anlattı. 'Yalova'da ramazan günü yürürken CHP'liler bana saldırdı.' dedi. Bu zihniyet değişmez. Bizden nefret ediyorlar. Bizden iğreniyor ve bizi öcü olarak görüyorlar. Ondan sonra da biz demokratik davranmıyoruz diye dünyaya şikayet ediyorlar. Bu zihniyetleri değişmez." diye tamamladı.

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