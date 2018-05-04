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Uyuşturucu kullanan taksi şoförü İstanbul'da trafiği birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle fenalık geçiren ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. Trafikte bulunan araçlara korkulu anlar yaşatan sürücü bariyerlere çıkarak durabildi.

E.Ç yönetimindeki 34 THV 46 plakalı ticari taksi sürücüsü kullandığı maddenin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

E.Ç’nin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta gerçekleştirildi. Daha sonra E.Ç, yapılan test sonucu uyuşturucu madde tespit edilmesi nedeniyle gözaltına alındı.

Yaşanan olay nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bariyerlerde asılı kalan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Zeytinburnu istanbul uyuşturucu Taksi taksici trafik

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
taksi şoförlerinin çoğunun bu tiplemelerden olduğu bi toplumda uber neden tuutlmasın. İnsanlar canını yolda mı buldu. Biz enayiyiz zaten sabahın köründen işe gidip akşama kadar çalışıyoruz. Biz bilmiyoruz kafamız güzel para kazanmayı dimi.
ondan sonra çıkarsınız televizyonlara uber kalksın uber böyle olsun dersiniz ulan siz nesiniz ki 3 5 esrarkeşlerin eline mi kalacak bu vatandaş ubere devam taksi OFFLİNE taksi devri bitti artık. televizyonlara çıkınca ekmek parası ekmek parası diye ağlıyosunuz sonra esrara eroine yatırıyolar paraları hükümet duy bunu İLAHİ ADALET İŞTE
bu taksicelerin yarısı böyle işe yaramaz bağımlı hırsız saygısız boş adamlar, iyiki uber var artık kafamız rahat
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