Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanırken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Beyyurdu köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy mezarlığı yakınlarında 23 FC 759 plakalı bir otomobilin yolu kapatacak şekilde park edildiğini fark etti.
Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede söz konusu otomobilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta 34 FL 0038 plakalı otomobilin de park edildiğini fark etti.
Durumdan şüphelenerek mezarlık çevresinde arama yapan ekipler uyuşturucu kullanımında yararlanılan bir düzenek etrafında toplanan ve esrar kullanan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Otomobillerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 23 FC 759 plakalı otomobilin hoparlörüne gizlenmiş 18 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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