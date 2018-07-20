EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu kullanmamasını isteyen annesini vuran kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Melih Sokak'ta yaşayan D.Y, oğlu C.M'yi uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardı.
C.M aralarında tartışma çıkan annesini evde bulunan av tüfeğiyle omzundan vurdu. Yaralanan D.Y, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan C.M, polis tarafından yakalandı.
C.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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