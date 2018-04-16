Uyuşturucu kuryesi çıkan polisleri 'Kurt' yakaladı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında Erzincan-Erzurum Karayolu’ndaki rutin kontrol sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aracı kullanan M.K., görevli polis memurlarına “Ben de polisim” deyip kimliğini gösterdi.

Kimlikleri kontrol eden görevliler, meslektaşına rutin de olsa aracı arayacaklarını söyledi. M.K.’nın davranışlarını şüpheli bulan ekipler, narkotik dedektör köpeği Kurt’u kullanarak otomobili aradı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Kurt, bagajdaki bir bölmeye gizlenmiş 118 paket halinde 98 kilogram eroini buldu. M.K. ile araçtaki arkadaşı Y.Y. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüphelinin de gerçekten polis memuru olduğu anlaşıldı. M.K.’nın hâlâ görevde olduğu ve 15 gün izne çıktığı, Y.Y.’nin ise daha önce bir narkotik operasyonu nedeniyle açığa alındığı belirlendi.

Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen 2 polis memuru tutuklandı. Zehir kuryesi 2 polis memurunun dünyanın en çok kullanılan ve ‘Altın Hilal’ denilen uyuşturucu sevkıyat rotasına alternatif olan yeni güzergâhı tercih ettikleri belirlendi. Altın Hilal’de, Pakistan-Afganistan-İran’ın ardından bölgede üretilen uyuşturucunun büyük kısmı Van, Hakkâri, Gaziantep ve Hatay’ın Hassa, Kırıkhan, Yayladağ, Samandağ ilçeleri üzerinden İstanbul ve Avrupa’ya sevk ediliyor. Uyuşturucu taşımada özellikle Başkale, Van ve Yüksekova güzergâhı önemli bir nokta olarak görülüyor. Ancak bu güzergâhın deşifre olması üzerine uyuşturucu satıcıları alternatif yollar geliştirdi. Bunlardan biri de Gürbulak’tan başlayıp Ağrı, Erzurum, Erzincan, Tokat, Amasya üzerinden İstanbul’a uzanan güzergâh. 2 polis memurunun yakalanmamak için bu yolu kullandığı anlaşıldı.