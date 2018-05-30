İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör ve uyuşturucu ile mücadelede önemli aşama katettiklerini belirterek, "Güzel İstanbulumuz Türkiye'nin ve dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri olacak. Bu bizim size sözümüzdür. İstanbul'da ve Türkiye'de uyuşturucu meselesini gündemden çıkarmayan namerttir." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Eyüpsultan ilçe teşkilatı tarafından Göktürk'te düzenlenen "Fetih Yürüyüşü"ne katıldı.

Yürüyüş öncesi Göktürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen Soylu, AK Parti iktidarında yapılan yatırım ve atılan adımların yarım kalmaması için 24 Haziran seçimlerinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekareden sorumlu olmadığını ifade eden Soylu, "Bir taraftan Somali'ye uzattığımız el, bir taraftan Myanmar'a, Filistin'e uzattığımız el yarım kalmasın. Milli gelire oranla dünyada mağdur ve mazlum ülkelere yardım eden birinci ülke Türkiye hayalimiz yarım kalmasın. Biz sadece kendi ülkemize ait bir sorumluluk hissediyor değiliz. Sırtımızı dünyada bizden medet bekleyenlere dönmemiz bu saatten sonra mümkün değildir. Biz ekonomisi güçlü, ayakları üzerinde güçlü duran bir ülke olmalıyız ki 780 bin kilometrekarenin etrafına da aynı huzuru ortaya koymalıyız." diye konuştu.