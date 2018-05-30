İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör ve uyuşturucu ile mücadelede önemli aşama katettiklerini belirterek, "Güzel İstanbulumuz Türkiye'nin ve dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri olacak. Bu bizim size sözümüzdür. İstanbul'da ve Türkiye'de uyuşturucu meselesini gündemden çıkarmayan namerttir." dedi.
Bakan Soylu, AK Parti Eyüpsultan ilçe teşkilatı tarafından Göktürk'te düzenlenen "Fetih Yürüyüşü"ne katıldı.
Yürüyüş öncesi Göktürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen Soylu, AK Parti iktidarında yapılan yatırım ve atılan adımların yarım kalmaması için 24 Haziran seçimlerinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekareden sorumlu olmadığını ifade eden Soylu, "Bir taraftan Somali'ye uzattığımız el, bir taraftan Myanmar'a, Filistin'e uzattığımız el yarım kalmasın. Milli gelire oranla dünyada mağdur ve mazlum ülkelere yardım eden birinci ülke Türkiye hayalimiz yarım kalmasın. Biz sadece kendi ülkemize ait bir sorumluluk hissediyor değiliz. Sırtımızı dünyada bizden medet bekleyenlere dönmemiz bu saatten sonra mümkün değildir. Biz ekonomisi güçlü, ayakları üzerinde güçlü duran bir ülke olmalıyız ki 780 bin kilometrekarenin etrafına da aynı huzuru ortaya koymalıyız." diye konuştu.
PKK terörüyle mücadeleye değinen Soylu, devletin güçlü iradesini ortaya koymasıyla teröristlerin kaçacak delik aradığını söyledi.
Uyuşturucu ile mücadelede önemli mesafe aldıklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Daha fazla yol alacağız. Güzel İstanbulumuz Türkiye'nin ve dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri olacak. Bu bizim size sözümüzdür. İstanbul'da ve Türkiye'de uyuşturucu meselesini gündemden çıkarmayan namerttir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber şehirlerimizde bir şey daha yaptık. Dedi ki 'Süleyman ben şehirlerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda eski bekçilerin düdüğünü duymak istiyorum.' Şimdi İstanbul'un her yerinde bekçilerimiz düdüklerini çalıyor. Geçen akşam polislerimize verdiğimiz iftarda yanımda bir bekçi oturdu ve ona durumu sordum. Dedi ki 'Bakanım hırsızların iflahını kesmeye başladık, bize güvenin' dedi. Bir taraftan teknolojik birtakım gelişmelerle bir taraftan uzman ve eğitimini almış arkadaşlarımızla şehirlerimizi en güvenilir hale getireceğiz."
Doğu ve Güneydoğu illerine yaptığı ziyaretlerdeki izlenimleri aktaran Soylu, belediyelerin bugüne kadar yapılmayan hizmetleri ürettiğini dile getirdi.
Meydanda bulunan MHP'lilerin de attığı sloganlar üzerine Cumhur İttifakı'na değinen Soylu, "Milliyetçi Hareket Partisi ile çok güzel bir birliktelik oluşturduk." dedi.
Türkiye'nin geçmiş dönemde yaşadığı sıkıntıları aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"İstediler ki IMF'ye mahkum olalım, istediler ki kendi ayaklarımız üzerinde durmayalım, özgürlüklerimizi ve inançlarımızı yaşayamayalım, istediler ki çocuklarımız okumasın, istediler ki yüzde 7 bin 500, yüzde 8 bin gecelik faizlerle bunların öz güvenlerini alt üst edelim. İstediler ki bu ülkenin insanlarının yarına ait umutlarını alt üst edelim. Böyle zaman dilimlerinden geçtik. Biz bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Selçukluyla Malazgirt'te güzel başlangıçlar yaptık, Osmanlıyla Söğüt'te güzel başlangıçlar yaptık, Ankara'da Cumhuriyetimizle güzel başlangıçlar yaptık, çok partili siyasi hayatta demokrasiyle güzel başlangıçlar yaptık ve 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'la çok güzel başlangıçlar yaptık. Şimdi hep birlikte yeniden güzel başlangıç yapmak için adım atıyoruz. İşte burada Cumhur İttifakı ile Milliyetçi Hareket Partili ve AK Partili kardeşlerimizle Türkiye'nin yarınlarına yeni ufuklar çizmeye adımlar atıyoruz. İşlerimizi yarım bırakmayalım. PKK ile mücadele ediyoruz, yarım bırakmayalım. FETÖ ile mücadele ediyoruz, yarım bırakmayalım. DEAŞ'la mücadele ediyoruz, yarım bırakmayalım. Uyuşturucu ile mücadele ediyoruz yarım bırakmayalım."
Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapılırken Bakan Soylu, vatandaşlarla beraber meşaleler eşliğinde yürüdü.
Yürüyüşe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bazı AK Parti milletvekili adayları ile MHP ilçe teşkilatı üyeleri de katıldı.
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