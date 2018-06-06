Uyuşturucu operasyonu jandarma kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolcu otobüsünde oturduğu koltuğun altında uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Güvercinlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste narkotik köpeği "Engel" ile yapılan aramada, yolculardan N.İ'nin oturduğu koltuğun altına zulalanmış 500 gram esrar ele geçirildi.
N.İ'nin gözaltına alındığı operasyonda, uyuşturucunun bulunduğu anlar jandarma ekiplerince görüntülendi.
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