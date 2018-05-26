Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet ve jandarma birimlerince, 2016 yılbaşından bu yana düzenlenen 259 bin 670 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 373 bin 754 şüpheliden 36 bin 707'si tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının narkotik birimlerinin koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.

Yürütülen başarılı çalışmaların sonuçları yakalama, tutuklama ve ele geçen madde miktarlarına olumlu olarak yansıdı.

Bu kapsamda vatandaşları uyuşturucu tehdididen korumak amacıyla satıcılara yönelik yılbaşından bu yana 55 bin 33 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, gözaltına alınan 76 bin 138 kişiden 7 bin 698'i tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve uyuşturucu yetiştirdiği alanlarda yapılan aramalarda, 33 ton 113 kilo esrar, 7 ton 218 kilo eroin, 165 kilo kokain, 64 kilo afyon, 340 kilo bonzai, 212 kilo metamfetamin, 773 bin 341 kök kenevir, 1 milyon 430 bin 955 adet ecstasy hap, 5 milyon 137 bin 81 adet captagon hap ve 1 milyon 85 bin 307 adet sentetik ecza ele geçirildi.