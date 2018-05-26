Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet ve jandarma birimlerince, 2016 yılbaşından bu yana düzenlenen 259 bin 670 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 373 bin 754 şüpheliden 36 bin 707'si tutuklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının narkotik birimlerinin koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.
Yürütülen başarılı çalışmaların sonuçları yakalama, tutuklama ve ele geçen madde miktarlarına olumlu olarak yansıdı.
Bu kapsamda vatandaşları uyuşturucu tehdididen korumak amacıyla satıcılara yönelik yılbaşından bu yana 55 bin 33 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, gözaltına alınan 76 bin 138 kişiden 7 bin 698'i tutuklandı.
Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve uyuşturucu yetiştirdiği alanlarda yapılan aramalarda, 33 ton 113 kilo esrar, 7 ton 218 kilo eroin, 165 kilo kokain, 64 kilo afyon, 340 kilo bonzai, 212 kilo metamfetamin, 773 bin 341 kök kenevir, 1 milyon 430 bin 955 adet ecstasy hap, 5 milyon 137 bin 81 adet captagon hap ve 1 milyon 85 bin 307 adet sentetik ecza ele geçirildi.
- 2017 rakamlarında 2016'ya göre artış
Geçen yıl emniyet ve jandarma birimlerince düzenlenen 118 bin 7 operasyonda ise gözaltına alınan 166 bin 986 kişiden 21 bin 408'i tutuklanmıştı.
Ekiplerce yapılan aramalarda, 173 ton 386 kilo esrar, 14 ton 981 kilo eroin, 959 kilo kokain, 409 kilo afyon, 880 kilo bonzai, 685 kilo metamfetamin, 18 milyon 925 bin 105 kök kenevir, 5 milyon 535 bin 408 adet ecstasy hap, 23 milyon 679 bin 835 adet captagon hap ve 566 bin 60 adet sentetik ecza yakalanmıştı.
Emniyet ve jandarmanın 2016'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı 86 bin 630 operasyonda gözaltına alınan 130 bin 630 zanlıdan 7 bin 601'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Operasyonlar kapsamında, 129 ton 599 kilo esrar, 5 ton 599 kilo eroin, 638 kilo kokain, 270 kilo afyon, 381 kilo bonzai, 177 kilo metamfetamin, 81 milyon 29 bin 777 kök kenevir, 2 milyon 260 bin 561 adet ecstasy hap, 8 milyon 917 bin 840 adet captagon hap ve 465 bin 31 adet sentetik ecza ele geçirilmişti.
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