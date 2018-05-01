Erzurumda "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Özel harekat polislerinin yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerinden oluşan 100 polisle düzenlenen "drone" destekli operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan, "torbacı" tabir edilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltındaki şüphelilerden birinin evinin, Yakutiye ilçesindeki Atatürk Lisesi ile Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulunun yakınında olduğu tespit edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Adresinde bulanamayan şüphelinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

