HABER

Uyuşturucu satıcılarına "drone" destekli operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

Erzurum'da özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Erzurumda "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Özel harekat polislerinin yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerinden oluşan 100 polisle düzenlenen "drone" destekli operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan, "torbacı" tabir edilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltındaki şüphelilerden birinin evinin, Yakutiye ilçesindeki Atatürk Lisesi ile Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulunun yakınında olduğu tespit edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Adresinde bulanamayan şüphelinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
1 Mayıs'ta İstanbul'da yollar boş!1 Mayıs'ta İstanbul'da yollar boş!
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlarİstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone Erzurum gözaltı operasyon torbacı uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte son depremin şiddeti ve merkez üssü

Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte son depremin şiddeti ve merkez üssü

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Taksim ve Maltepe Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

Taksim ve Maltepe Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.