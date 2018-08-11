Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonları

EDİRNE (AA) - Edirne'de çok sayıda adrese yönelik, özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonlarında, 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu imalatının önlenmesine yönelik, belirlenen adreslere bir hafta boyunca sabaha karşı operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Menzilahir, Yıldırım, Çavuşbey ve Karaağaç mahallelerindeki metruk binalarda, kömürlük ve odunluklar ile şüpheli birçok adreste narkotik köpeği ile aramalar yapıldı.

Aramalarda, bazı adreslerin tuvalet çöpünde, yatakların altında ve çekmecelerde gizlenmiş halde uyuşturucu bulundu.

Öte yandan, bazı evlerin bahçelerinde ekili Hint keneviri ve yetişmesinde kullanılan aparatlar bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 100 kilo skank, 255 gram esrar, 14 gram bonzai, 25 kök Hint keneviri, uyuşturucu yapımında kullanılan değirmen ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda, aralarında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının da yer aldığı 10 kişi yakalandı.

Polis ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve imalatına yönelik operasyonlarının devam edeceği kaydedildi.

