Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti ilçe merkezinde önceden belirledikleri adreslerde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde narkotik detektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, tabanca, pompalı tüfek ve satışa hazırlanmış bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor
Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi
BM'den korkutan Suriye uyarısı
Rusya uyardı ve dikkat çekti: ABD'nin YPG planı...
Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar
Cesedi dere yatağında bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum