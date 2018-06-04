Malatya ve İstanbul'da "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcıları yönelik 24 adrese özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma sonucunda kent merkezin yanı sıra Battalgazi, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerindeki çok sayıda mahalle ile İstanbul'da toplam 24 adrese operasyon yaptı.

Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Malatya'da 19, İstanbul'da ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında tabanca, 562 uyuşturucu hap ve satışı kontrole tabi 2 bin hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

