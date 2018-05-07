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Uyuşturucu satıcılarının evinden FETÖ dokümanları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

Başkentte uyuşturucu sattıkları belirlenen 2 zanlının evine düzenlenen operasyonda, saksıda yetiştirilen esrar ile içlerine uyuşturucu saklanmış FETÖ'ye ait çok sayıda doküman ve yayın ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 2 zanlının evinde saksılara dikili esrar ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait çok sayıda yasaklı yayın ve bunların içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ve satışı yaptığı tespit edilen Ü.K'nin aracını takibe aldı.

Takip sonucu gözaltına alınan Ü.K, ev arkadaşı S.D. ile uyuşturucu yetiştirip satışa hazırladıkları adresi polise verdi.

Düzenlenen operasyonda S.D. de gözaltına alındı. Evdeki aramada, saksılara dikili esrar ve yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, aramalar sırasında FETÖ'ye ait çok sayıda yasaklı yayın ile bunların içine gizlenmiş uyuşturucu, silah ve mühimmat buldu.

Evde ayrıca terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait sohbet kasetleri de ele geçirildi.

Çöküş sürecindeki terör örgütüne uyuşturucu satışıyla finansal kaynak sağlamaya çalıştıkları üzerinde durulan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya FETÖ uyuşturucu

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