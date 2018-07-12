HABER

Uyuşturucu satıcılarıyla polis arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:23 | Son Güncelleme

Manisa'da uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoya düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şüphelilerden biri ölü ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'da uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada 1 şüpheli ölü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe mevkisinde depo olarak kullanılan bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda depoda bulunan şüpheliler polise ateş açtı.

Çıkan çatışmada bir şüpheli ölü olarak ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

PARTNERKızıldeniz'den geldi, ilk kez görüntülendi!Kızıldeniz'den geldi, ilk kez görüntülendi!
Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli olduKılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu
Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuşlubahçe Manisa narkotik operasyon Şehzadeler uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar’ın villasına baskın anı kamerada

Adnan Oktar’ın villasına baskın anı kamerada

Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu

Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu

Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?

Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.