HABER

Uyuşturucu satıcısı mahalle bekçilerinden kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Keçiören'de bekçiler, Afgan uyruklu şüpheliyi kovalamaca sonunda 600 gram eroinle yakaladı

Ankara'da durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, kovalamaca sonucunda Afgan uyruklu şüpheliyi 600 gram eroinle yakaladı.

Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Afgan uyruklu olduğu belirlenen Ahmed H'nin (33) üzerinde yapılan aramada 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Şehitler için Erciyes'e zirve tırmanışıŞehitler için Erciyes'e zirve tırmanışı
Şehit özel harekat polisi toprağa verildiŞehit özel harekat polisi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu satıcını Mahalle Bekçileri yakaladı

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.