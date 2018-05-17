Uyuşturucu satıcısına 12,5 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şaban Dinç ve avukatı hazır bulundu.
Dinç, ifadesinde 30 yıldır yurt dışında yaşadığını, uyuşturucu madde satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Dinç'i, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 21 Şubat'ta durumundan şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada 50 gram kubar esrar, bir gram kokain, 20 gram metamfetamin, 42 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli Şaban Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
'Sayın Erdoğan, o listeyi kendiniz yapın'
İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var
İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum